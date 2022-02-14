Воронежцу грозит 5 лет тюрьмы за автомобильную кражу

Мужчина сдал в ломбард похищенное, а деньги потратил Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежец может сесть на пять лет в тюрьму за кражу техники из автомобиля. Заявление в полицию поступило от 20-летнего местного жителя – владельца ВАЗ-2114. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 14 февраля.

Машина была припаркована во дворе жилого дома на Лидии Рябцевой. Разбив заднее стекло, вор проник в салон. Он похитил автомагнитолу, сабвуфер и моноблок. Ущерб составил 15 тыс. рублей.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 19-летний воронежец, который уже был судим за кражу. Его задержали по месту жительства. Мужчина признался в краже. Он рассказал, что похищенное уже сдал в ломбард, а деньги потратил. Сейчас полицейские выясняют, где находятся украденные вещи. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.