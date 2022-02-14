Воронежским девушкам предлагают арендовать кавалера на День влюбленных

Платная романтика - это все-таки не то. Настоящая гораздо лучше. Фото: Влад КОМЯКОВ

Необычное объявление в День влюбленных появилось на сайте Avito. Воронежским девушкам, которые, как это принято говорить, «находятся в активном поиске», облегчить их усилия найти себе кавалера на 14 февраля пообещал некий мужчина. Надо сказать, не бесплатно.

Просто за культурное времяпрепровождение жиголо просит от 2 000 до 3 000 рублей, за фото на фоне машины — 6 000 рублей. А если девушка захочет «засветить» его на фото вместе с собой в соцсетях, то за это надо будет выложить 10 тысяч рублей. Кроме того, мужчина туманно намекнул на дополнительные услуги, которые может оказать. Но для этого с ним нужно будет договориться особо.

Надо сказать, профиль жиголо создал себе недавно. И на нем – только это объявление. Тут два варианта. Либо мужчина решил подзаработать на День Святого Валентина. Либо это просто фейк с целью «поприкалываться».