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Общество14 февраля 2022 10:56

В Воронежской области бывший лесник вместе со знакомым вырубил деревья на 5,2 млн рублей

Мужчинам грозит 7 лет тюрьмы
Мария Щербакова
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Обвиняемым удалось незаметно вырубить пять дубов и четыре ясеня

Обвиняемым удалось незаметно вырубить пять дубов и четыре ясеня

Фото: pixabay.com

Двух жителей Грибановского района будут судить за незаконную рубку деревьев. Им грозит до семи лет лишения свободы. Ущерб лесному фонду превысил 5,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 14 февраля.

Один из фигурантов – 64-летний мужчина – ранее работал лесником. Вместе со своим 34-летним знакомым в январе 2021 года он приехал на территории Новохоперского лесничества Грибановского района. Мужчина хорошо знал местность и распорядок работы лесников. Так, обвиняемым удалось незаметно вырубить пять «черешчатых» дубов и четыре ясеня. Деревья они погрузили в прицеп и на тракторе отвезли их на лесопилку. Вскоре место рубки обнаружили лесники. Они обратились с заявлением в полицию.

- На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. При осмотре полицейские зафиксировали спилы дубов и ясеней и изъяли следы протекторов от трактора, - рассказали в пресс-службе. - Сотрудники полиции установили личности фигурантов. Они были задержаны.

На мужчин возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Материалы направили в Грибановский районный суд.