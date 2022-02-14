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Общество14 февраля 2022 10:47

В Воронежской области прошли лыжные гонки среди юношей и девушек

В них приняли участие 25 команд
Ирина КАЗАНИНА
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Фото предоставлено управой Ленинского района

Фото предоставлено управой Ленинского района

В Воронеже завершилась XX Спартакиада по лыжным гонкам учащихся Воронежской области 2021-2022 года среди юношей и девушек. Соревнования прошли на базе Лыжного спортивного комплекса с освещенной лыжероллерной трассой в "Олимпике".

В спартакиаде приняли участие 25 команд лыжников – юношей и девушек в разных возрастных категориях. Воронеж представляли команды из пяти районов.

- В нашу команду вошли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 12, - сообщили в управе Ленинского района. - В командном первенстве наш район одержал победу. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждены медалями и дипломами.

По итогам соревнований воронежские лыжники завоевали 6 медалей разного достоинства – 3 «золота», 1 «серебро» и 2 «бронзовые» награды.