Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 10:04

В Воронеже установят новые лифты в 68 домах

Еще три сделают в Нововоронеже
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новых лифтов скоро дождутся жильцы 71 дома в Воронеже и Нововоронеже.

Новых лифтов скоро дождутся жильцы 71 дома в Воронеже и Нововоронеже.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 71 доме Воронежа и Нововоронежа в 2022 году установят 205 новых лифтов. Об этом сообщили в региональном Фонде капремонта. Перед началом работы новые лифты пройдут техническое освидетельствование.

В ведомстве напомнили, что в 2021 году в Воронежской области заменили 123 лифта в 36 домах. А с 2014 по 2020 годы установили 516. Эта статистика показывает, что обновлять лифты стали чаще.

В региональном Фонде сообщили, что на установку 205 лифтов в 2022 году планируют потратить 436,5 миллионов рублей.

Список домов, где скоро появятся новые лифты, смотрите здесь