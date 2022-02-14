Маргарита Симоньян пошутила над заявлением главы британского МИД о суверенитете Воронеже

Маргарита Симоньян, как и ее муж Тигран, любит пошутить. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян внесла свои «пять копеек» в лавину мемов, посыпавшихся после заявления главы британского МИД госпожи Лиз Трасс, что она никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областью. Журналист опубликовала пост на эту тему в своем телеграм-канале. Там она разместила фото с винной картой ресторана, на которой написано «Воронеж». И подписала его так:

- Сижу в Воронеже. Боюсь, как бы британцы не засекли.

Фото с телеграм-канала Маргариты Симоньян. Фото: другой источник.

Напомним, Лиз Трасс показала свое географическое невежество, ответив на вопрос ее коллеги из России Сергея Лаврова. Главный российский дипломат хотел ее «потроллить» в связи с высказанным высокопоставленной британкой возмущением тем, что Россия передвигает войска, как хочет, по своей территории. Однако реакцию Лавров получил совсем не ту, что ожидал. Потом госпожа Трасс призналась, что посчитала Ростовскую и Воронежскую область регионами Украины. Видимо, в ее представлении относящимися к Донбассу.