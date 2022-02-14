Воронежская область покинула первую 10-ку рейтинга качества жизни

Только 13 регионов потеряли позиции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

РИА Новости опубликовали очередной рейтинг по качеству жизни среди российских регионов за 2021 год. Воронежская область в нем выбыла из первой десятки. Результаты опубликовали в понедельник, 14 февраля.

Рейтинг строился на основе 67 показателей, оценивающих состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. К примеру, это уровень доходов населения, занятость, жилищные условия, демографическая ситуация, экологические условия, здоровье людей и так далее. На их основе регионы получали баллы.

Воронежская область заняла 12 место в рейтинге, тогда как по итогам 2020 года была на 8-ом. Рейтинговый балл снизился только у 13 субъектов. При этом, как отметили аналитики, снижение произошло не из-за ухудшения ситуации в этих регионах, а из-за существенного улучшения показателей в нескольких других.

Так, помимо Воронежской области первую десятку покинула Калининградская. При этом там оказались Самарская и Нижегородская, которые ранее занимали 16 и 13 места соответственно. Аналитики пояснили, что регионы первой десятки характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 50% суммарного ВРП.

Лидерами рейтинга традиционно стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В аутсайдерах оказались Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.

Отметим, при составлении рейтинга эксперты использовали информацию Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников.