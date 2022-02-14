Родители погибшего при странных обстоятельствах воронежского подростка просят о помощи

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В городских сообществах соцсети «Вконтакте» появился призыв о помощи к горожанам. Его опубликовали родители воронежского подростка, погибшего в районе Вогрэссовского моста в ночь на 4 декабря 2021 года. Они сообщают, что ЧП произошло при невыясненных обстоятельствах в промежуток времени с 3.15 до 5.30 субботы.

- Как показало видео с ближайшей камеры, в этот период в районе моста было довольно оживленное движение, - сообщают родители.

Они просят всех, кто проезжал в этот момент по мосту, вспомнить: не видели ли они худощавого молодого человека (подростка) в синей куртке и синей вязаной шапке. Не были ли они очевидцами конфликтов среди прохожих, нападения, бегущих людей или чего- либо подозрительного.

- Очень надеемся на помощь неравнодушных людей! Важна любая информация, - добавляют авторы сообщения и просят в случае наличия такой информации, сообщать по телефону +79204402573.