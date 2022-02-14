Воронежские соцсети облетели фотографии с кучей мусора в пруду Центрального парка

Управления экологии Воронежа

Воронежцев возмутил мусор в пруду Центрального парка («Динамо»). Вместе с утками в воде плавали бумаги, пластик, а также большое количество хлебобулочных изделий. Фотографии с места появились в социальных сетях в воскресенье, 13 февраля. Жителей поразило отношение к природе некоторых воронежцев.

На посты в «ВКонтакте» отреагировали в городской администрации. Там пояснили, что проблему уже устранили – искусственный водоем парка регулярно очищается.

- Водоем чистят сотрудники "Экоцентра" в том числе и от хлебобулочных изделий, которые гости приносят для подкормки уток, - рассказали в городском управлении экологии. - Специалисты напоминают, что такое количество отходов в пруду — идеальная среда для развития опасных бактерий и источник заболеваний для водоплавающих птиц.

В управлении добавили, что хлебобулочные изделия вредны для пернатых, также как сладкое, соленое и испорченная пища. Уток можно кормить пророщенными или запаренными злаками, смоченными крупами, овсяными хлопьями, сырыми или отваренными овощами, листьями салата, мелко нарезанной сырой рыбой, комбикормом для домашних уток.