В массовой аварии в Воронеже пострадали три человека

Столкнулись четыре автомобиля Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Ночью на Антонова-Овсеенко столкнулись четыре автомобиля. Один из водителей не выдержал необходимую дистанцию. ДТП произошло примерно в 00.10 13 февраля у дома №22а/3. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 14 февраля.

Как пояснили в ведомстве, 50-летний водитель «Ниссан X-TRAIL», житель Белгородской области, ехал по улице Антонова-Овсеенко со стороны Лизюкова в направлении Хользунова. Не выдержав дистанцию, он столкнулся с автомобилем «СИТРОЕН С4». По инерции «Ниссан» отбросило на стоящую «Лада XRAY», а «СИТРОЕН» столкнулся с «Фольксваген Джетта».

В результате ДТП пострадал 34-летний пассажир «СИТРОЕНа» и водитель «Ниссана». Их доставили в больницу с места аварии. Позже самостоятельно за помощью медиков обратилась 35-летняя пассажирка «СИТРОЕНа».

Виновник аварии отказался от освидетельствования на месте. В отношении него составили протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Ему грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.