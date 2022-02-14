Глава поселения в Воронежской области заплатит за порчу деревьев

Глава поселения заплатит штраф Фото: pixabay.com

Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям проверило администрацию Мосоловского сельского поселения Аннинского района. Оказалось, что в поселении при ликвидации свалки повредили деревья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 14 февраля.

Свалка ТБО образовалась на участке сельскохозяйственного назначения. При ее ликвидации повредили лесонасаждение в защитной полосе, что является нарушением земельного законодательства.

Виновным признали главу сельского поселения. Его привлекли к административной ответственности по статье «Повреждение мелиоративной системы, а равно защитного лесного насаждения». Главе придется заплатить штраф.