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Общество14 февраля 2022 7:40

Глава поселения в Воронежской области заплатит за порчу деревьев

Лесозащитные насаждения повредили, расчищая свалку
Мария Щербакова
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Глава поселения заплатит штраф

Глава поселения заплатит штраф

Фото: pixabay.com

Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям проверило администрацию Мосоловского сельского поселения Аннинского района. Оказалось, что в поселении при ликвидации свалки повредили деревья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 14 февраля.

Свалка ТБО образовалась на участке сельскохозяйственного назначения. При ее ликвидации повредили лесонасаждение в защитной полосе, что является нарушением земельного законодательства.

Виновным признали главу сельского поселения. Его привлекли к административной ответственности по статье «Повреждение мелиоративной системы, а равно защитного лесного насаждения». Главе придется заплатить штраф.