В Воронеже «Лада Калина» сбила 8-летнего мальчика

Мальчика доставили в больницу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Воронеже водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 8-летнего мальчика. ДТП произошло примерно в 18.30 в воскресенье, 13 февраля, у дома №170/2 на улице Острогожская. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 14 февраля.

По данным ведомства, автомобиль ехал по улице Ключникова в сторону Острогожской. Мальчик переходил дорогу справа налево по ходу движения машины. Он шел не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости. В результате ДТП ребенка с травмами различной степени тяжести отвезли в больницу. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе Главка добавили, что в целом за прошедшие сутки зарегистрировано 79 ДТП, из которых в областном центре 61, на федеральных трассах – 2, в районах области – 16. В 2 ДТП пострадали 4 человека.