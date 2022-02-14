Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 6:05

В Воронеже 46-летняя женщина ушла из дома и не вернулась

О Любови Немченко ничего не известно с 25 января
Мария Щербакова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Поиски ведет "ЛизаАлерт"

Поиски ведет "ЛизаАлерт"

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже ушла из дома и не вернулась 46-летняя Любовь Николаевна Немченко (Егорова). О ней ничего неизвестно с 25 января. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Воронежской области в воскресенье, 13 февраля.

Рост женщины 164 сантиметра, она среднего телосложения. Короткие черные волосы, глаза карие.

В день исчезновения была одета в серую короткую шубу, черные джинсы, черные ботинки, черную шапку. С собой имела бежевую дамскую сумку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, волонтеры просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.