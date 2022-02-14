В Воронеже 46-летняя женщина ушла из дома и не вернулась

Поиски ведет "ЛизаАлерт" Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже ушла из дома и не вернулась 46-летняя Любовь Николаевна Немченко (Егорова). О ней ничего неизвестно с 25 января. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Воронежской области в воскресенье, 13 февраля.

Рост женщины 164 сантиметра, она среднего телосложения. Короткие черные волосы, глаза карие.

В день исчезновения была одета в серую короткую шубу, черные джинсы, черные ботинки, черную шапку. С собой имела бежевую дамскую сумку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, волонтеры просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.