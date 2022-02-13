В Воронеже отменили концерты Олега Митяева и группы Starset

Олег Митяев Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из-за серьезной ситуации с коронавирусом в Воронеже (на утро 13 февраля 5468 новых случаев) и приостановления деятельности театральных и концертных площадок по 16 февраля, горожане практически не покупают билеты на концерты и спектакли. В итоге множество мероприятий переносят, а некоторые и отменяют. Так, концерт Олега Митяева, планировавшийся 15 февраля в театре оперы и балета, не состоится - можно сдать билеты.

Информация об отмене поступила и от организатора концерта группы STARSET, который планировался 18 марта в клубе Aura.

Ранее мы сообщали, что отменили концерты группы "План Ломоносова", Олега Газманова и Семена Альтова.