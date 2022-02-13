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Общество13 февраля 2022 17:17

В Воронеже в старом общежитии обвалился потолок

Это произошло из-за того. что течет крыша
Ярослав ИВАНОВ
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скриншот из паблика Типичный Воронеж

скриншот из паблика Типичный Воронеж

Воронежцы пожаловались в соцсетях на рухнувший потолок из-за текущей крыши. Инцидент произошел на днях в аварийном доме на 9 января. Фотографии жильцы выложили в паблике "Типичный Воронеж".

- В общежитии, по улице 9 Января, 57 с приходом плюсовой температуры течет крыша. Как результат.... обвалился потолок.... УК бездействует, ждем их уже третий день! Вопрос: куда жаловаться и что должно еще случиться, что бы "уважаемые" слуги народа обратили внимание и начали работать? В данном общежитии это уже не первый такой инцидент, - подписали жильцы фото.

Действительно, потолок уже обрушивался в одной из комнат этого общежития в феврале 2019-го.