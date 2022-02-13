Воронежский «Буран» проиграл пермскому «Молоту»

В первом периоде хоккеисты «Бурана» атаковали и создавали опасные моменты ничуть не меньше, чем игроки пермского «Молота». Но класс команды в том и заключается, чтобы их реализовывать. Так на 12 минуте в ворота Дмитрия Шатайло залетел довольно дальний бросок Артема Ощепкова. А еще сила проявляется в том, что концентрация сохраняется до самого конца периода. Так случилось на исходе 20 минуты, когда буквально с сиреной на перерыв в сетку «Бурана» влетела вторая шайба от Даниила Сероуха.

Второй период прошел интересно, с острыми атаками в обе стороны, но без голов. А на 44 минуте Игорь Зенчиков сделал задачу для «Бурана» набрать хотя бы очко в этом матче миссией почти безнадежной – 0:3.

Тем не менее «ураганные» едва не совершили «камбэк». На 47 минуте Никита Луховской «размочил» ворота Филиппа Долганова – 1:3. А на исходе 49-й Иван Лисин реализовал большинство – 2:3. В конце матча у «Бурана» было и снятие вратаря, и не реализованный момент у Олега Марзоева, когда он уже заводил шайбу в пустые ворота, и она у него сорвалась с крюка. А в итоге хоккеисты «Молота» совершили решающий перехват, Сероух не промахнулся мимо пустых ворот и сделал дубль – 2:4.

У «Бурана» осталось 35 очков. «Ураганные» остались на 24 месте. Впереди у «Бурана» 15 февраля матч с еще одним аутсайдером – ижевской «Ижсталью», идущей 26-й с 27 очками. Игра начнется в 19.00.