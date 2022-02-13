Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 февраля 2022 16:15

Воронежец прокатился по льду водохранилища под парусом

Мужчина прикрепил его на санки
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скриншот с видео Александра Бондаренко

Скриншот с видео Александра Бондаренко

На выходных горожане заметили на водохранилище виндсерфингиста. Мужчина под парусом пересекал по льду воронежское «море». Он приспособил парус на конструкцию из лыж. Видео катания заснял воронежец Александр Бондаренко и выложил в соцсети.

Это очень красиво. Однако не стоит забывать, что нахождение на льду сейчас очень опасно. Спасатели предупреждают, что лед не везде однородный, из-за потепления образовались промоины. Их не всегда видно из-за находящегося сверху снега.