Воронежец прокатился по льду водохранилища под парусом

Скриншот с видео Александра Бондаренко

На выходных горожане заметили на водохранилище виндсерфингиста. Мужчина под парусом пересекал по льду воронежское «море». Он приспособил парус на конструкцию из лыж. Видео катания заснял воронежец Александр Бондаренко и выложил в соцсети.

Это очень красиво. Однако не стоит забывать, что нахождение на льду сейчас очень опасно. Спасатели предупреждают, что лед не везде однородный, из-за потепления образовались промоины. Их не всегда видно из-за находящегося сверху снега.