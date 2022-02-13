Тело пропавшего под Воронежем мужчины нашли в реке

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Следователи начали проверку по факту гибели 32-летнего жителя Бутурлиновки. Пропавшего 11 февраля мужчину, нуждающегося в медицинской помощи, искали правоохранители вместе с волонтерами отряда «Лиза Алерт». 13 февраля нашли его труп, без признаков насильственной смерти.

- Тело сотрудники спасательных служб извлекли днем из реки Осередь в черте Бутурлиновки. Следователь провел осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тело погибшего, при осмотре которого внешневидимых телесных повреждений не обнаружено, направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Напомним, ранее волонтеры нашли живым в поле в окрестностях Лискинского парня, отправившегося домой, но он умер от переохлаждения на руках медиков.