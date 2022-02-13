В Воронеже возобновили работу открытые катки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Уличные катки возобновили свою работу после оттепели. С наступлением минусовой температуры в Воронеже снова открылись ледовые площадки в парке "Алые паруса" (работает с 11.00 до 22.30), в Центральном парке (с 10.00 до 22.00), Комсомольском сквере (с 10.00 до 22.00), парке "Южный" (с 10.00 до 22.00), а также в Новой Усмани на площади Мира ( 10.00 до 22.00).

– Ловите последние деньки зимы. Сомневаемся, что это повторится. Дальнейший прогноз не радует, - отмечают устроители ледовых пространств.