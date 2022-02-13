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Происшествия13 февраля 2022 13:50

Жительница Воронежа перевела мошенникам более 600 тыс рублей

Женщина стала жертвой классической схемы разводки
Ярослав ИВАНОВ
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Еще одна жительница Воронежа стала жертвой распространенной схемы мошенничества "звонок из банка". 56-летней позвонил "сотрудник службы безопасности" финансового учреждения и сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа аферистов к ее банковскому счету. Мол, хакеры хотят оформить на нее потребительский кредит. Для якобы подтверждения личности мужчина попросил клиентку назвать номера своих банковских карт и остатки на них. После этого даме позвонил менеджер банка, который рассказал, что мошенники, в число которых входят банковские работники, разослали от ее имени заявки на кредиты в несколько банков и пытаются получить кредиты. Угрозе подлежат также ее личные накопления. Чтобы обезопасить средства, ей срочно необходимо перечислить их на более безопасный счет, оформить потребительские кредиты на себя и тем самым опередить мошенников и также перевести деньги на другой счет.

Следуя инструкциям, женщина оформила на себя кредит в банке, после чего перечислила деньги вместе с имеющимися накоплениями на представленные ей реквизиты. Таким образом, она перевела аферистам 645 тысяч рублей. После этого звонить ей перестали, а дама осталась с кредитом.

За минувшие сутки в полицию обратились шестеро жителей Воронежской области, ставших жертвами дистанционных мошенников. В общей сложности они потеряли более 1 млн рублей.