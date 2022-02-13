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Происшествия13 февраля 2022 12:26

Жительница Воронежской области вынесла из чужого дома "свои" холодильник, плиту и умывальник

Хозяйка в это время была в Москве
Ярослав ИВАНОВ
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Задержали 39-летнюю жительницу Новохоперского района, которая в мае 2021 года ловко обчистила чужое жилище при помощи обмана.

Дама решила обворовать дом, принадлежащий 43-летней жительнице Московской области. Причем собиралась вынести она крупногабаритные вещи. Для этого попросила знакомого перенести якобы принадлежащее ей имущество. При этом вломившись в чужой дом, выставив оконную раму.

"Своим" имуществом похитительница посчитала холодильник, газовую плиту и умывальник. Хозяйка оценила ущерб в 20 тысяч рублей.

Похищенное полицейские изъяли у местного жителя, которому его продала подозреваемая.

За кражу ей грозит до шести лет заключения.