Жительница Воронежской области вынесла из чужого дома "свои" холодильник, плиту и умывальник

Задержали 39-летнюю жительницу Новохоперского района, которая в мае 2021 года ловко обчистила чужое жилище при помощи обмана.

Дама решила обворовать дом, принадлежащий 43-летней жительнице Московской области. Причем собиралась вынести она крупногабаритные вещи. Для этого попросила знакомого перенести якобы принадлежащее ей имущество. При этом вломившись в чужой дом, выставив оконную раму.

"Своим" имуществом похитительница посчитала холодильник, газовую плиту и умывальник. Хозяйка оценила ущерб в 20 тысяч рублей.

Похищенное полицейские изъяли у местного жителя, которому его продала подозреваемая.

За кражу ей грозит до шести лет заключения.