Воронежцам расскажут о канонах сельских свадеб

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

13 февраля "Никитинка" приглашает на очередную лекцию-концерт профессора Воронежского института искусств Галины Сысоевой. В этот раз Галина Яковлевна расскажет о канонах традиционной свадьбы в воронежских селах. Помогать ей будут доцент кафедры этномузыкологии ВГИИ Александра Самотягина и их ученики.

В Воронежской области издавна существовал обычай гулять свадьбу на «два стола», который проводился вплоть до 40-х годов прошлого столетия. В ритуал входили сватовство, сговор, подготовка приданого - подготовительный период, девишницы, сборы невесты к венцу, проводы, венчание, повязывание молодой, свадебный поезд, свадебный стол у невесты и у жениха - основной этап, второй день свадьбы, бужение молодых, испытание молодой, застолье в доме невесты - финальный этап. На третий день «тушили» свадьбу – собирались самые близкие родственники и после небольшого застолья брали горшок, наполняли соломой, поджигали и со всего размаха кидали об пол.

Галина Яковлевна покажет все наглядно на фото- и видеоматериалах, которые были записаны и изучены вместе со студентами в этнографических экспедициях. Музыкальной иллюстрацией к рассказу станет исполнение в подлинной манере старинных обрядовых песен нашего края.

Беседа-концерт «Традиционная свадьба в воронежских селах»начнется в 15.00 в лекционном зале четвертого этажа библиотеки имени Никитина (пл. Ленина, 2), вход свободный, не забудьте маску.