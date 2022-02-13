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Происшествия13 февраля 2022 8:02

Под Воронежем столкнулись "девятка" и "Хендэ": трое пострадали

ДТП произошло в Петропавловском районе
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла 12 февраля в Петропавловском районе.

Около 11.45 на 14-м километре автодороги «Новобогорицкое-Старая Криуша» 76-летний водитель ВАЗ-23093, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хендэ Солярис».

В ДТП пострадали пассажирки «Хендэ», женщины 63 и 86 лет, а также водитель "девятки", их доставили в больницу.

Вчера несколькими часами ранее в Бобровском районе в столкновении двух ВАЗ погиб один человек и трое получили травмы