Под Воронежем в столкновении двух ВАЗ погиб один человек и трое получили травмы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

13 февраля в Бобровском районе произошла смертельная авария, в которой погиб один человек и трое пострадали.

ДТП произошло около 9.10 на 38-м километре автодороги «Анна-Бобров».

30-летний водитель ВАЗ-21074 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и врезался во встречный ВАЗ-21074, которым управлял 63-летний мужчина.

В аварии погиб пассажир первого автомобиля. Оба водителя и 29-летняя пассажирка второй машины получили травмы, их доставили в больницу.

За вчерашний день сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 89 ДТП, в них кроме погибшего пострадали девять человек.