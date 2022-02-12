В Воронеже выдачу прав и регистрацию автомобилей сделали только по предварительной записи

Коронавирус повлиял на работу воронежской Госавтоинспекции. Из-за высокого уровня заболеваемости прием граждан будет вестись только по предварительной записи. Эти ограничения ввели, чтобы избежать скопления людей.

Как пояснили в региональном главке 13 февраля, записаться необходимо на сайте Единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru. Зарегистрировать ТС, сдать экзамены по вождению, а также получить права можно по адресам: ул. Холмистая, 56 и ул. Обручева, 3.

Это воронежцы могут сделать со вторника по воскресенье (включительно). Кастати, с графиком работы подразделений МРЭО ГИБДД области можно ознакомиться на сайте https://гибдд.рф.