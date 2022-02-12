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Общество12 февраля 2022 14:13

Ремонт тротуаров в Центральном районе Воронежа обойдется в 27 млн рублей

Отремонтируют участки на нескольких улицах
Евгения ФРОЛОВА
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Мэрия Воронежа объявила поиск подрядчика для ремонта тротуаров в Центральном районе. Это следует из аукционной документации, которую опубликовали 11 февраля на сайте госзакупки. Обновление сделают на участках крупных улиц.

В частности, благоустроят тротуары на улицах Комиссаржевской, Карла Маркса и Мира. На участках снимут старое покрытие, уложат плитку и бордюрный камень и установят металлическое ограждение.

Поскольку к работам подрядчик должен приступить уже в начале апреля, конкурсы проводятся заблаговременно. Пешеходы смогут оценить благоустройство уже к началу лета.

Начальная стоимость работ составляет 27,2 млн рублей. Средства выделят из областного и городского бюджетов.