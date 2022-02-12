Воронежцы раскритиковали умную остановку у Петровского сквера

Соцсети

Горожане, ожидавшие маршрутку на умной остановке у Петровского сквера, увидели недочеты и рассказали о них в соцсетях. Соответствующий пост появился в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» 12 февраля.

– Это целый талант, плитку уложить так, чтобы на остановке она в ногах собралась. А деревяха ничем не обработанная, никаким защитным покрытием, не смущает? Красота же дизайнерского изыска на сиденье, я право даже не знаю, для чего это? Разве что куртки рвать о заусенцы необработанные. Когда поставили? А уже гниет, ржавчина на всех железных деталях. Браво, – написал возмущенный воронежец.

В пресс-службе мэрии быстро отреагировали на информацию. Надо сказать, новый остановочный павильон у Петровского сквера появился осенью 2020 года. А в целом работы по благоустройству на проспекте Революции еще ведутся. Проект рассчитан на несколько лет.

– Работы в полном объеме не приняты и не оплачены. Доски лавочки в остановочном павильоне обработаны должным образом, а другие дефекты подрядчик благоустройства выявил в процессе собственного контроля и уже предъявил поставщику. Недостатки по укладке плитки тоже ранее зафиксированы и будут устраняться в теплое время года, – ответили в мэрии.