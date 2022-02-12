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Общество12 февраля 2022 11:39

Еще 10 воронежцев умерли за сутки от коронавируса

Число жертв с начала пандемии составило 7 403 человека
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 10 пациентов в стационарах. Данными поделился федеральный оперштаб 12 февраля.

При этом общее число жертв с начала эпидемии в 2020-м году выросло до 7 403. Впрочем, медики утверждают, что захлестнувшая регион пятая волна ковида не такая кровожадная. Болезнь протекает без сильных осложнений, но с большим охватом. Так, за последние 24 часа в области установили новый рекорд. Диагноз подтвердился у 5 503 жителей.

Между тем, в регионе начали прививать подростков 12-17 лет. Для этого в медучреждения было доставлено 1200 доз вакцины «Спутник М». на данный момент сделали прививки уже более 500 детей.