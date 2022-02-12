В Воронежской области снова взлетела заболеваемость ковидом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области снова зафиксировали антирекорд по коронавирусу. За последние 24 часа положительные тесты оказались у 5 503 человек. Свежими данными поделился федеральный оперштаб 12 февраля.

Всего же с начала пандемии число заболевших выросло до 261 031.

Напомним, после небольшого затишья в декабре, болезнь разразилась со страшной силой после новогодних каникул. Медики предупреждали, что в середине февраля начнется пик пятой волны пандемии. Прирост по ежедневно заболевшим подскочил до 4-5 тысяч человек в сутки.

Власти снова вернули ряд ограничений. Например, школьников 5-11 классов отправили на дистанционное обучение. До 16 февраля закрыли театры, кинотеатры, концертные залы. А с 17 января возобновлен запрет на работу точек общепита с 23.00 до 6.00.