Власти в очередной раз ищут подрядчика для строительства инфоцентра в воронежских Ломах

Власти не оставляют надежду найти подрядчика на право разработки рабочей документации и строительства первой очереди информационно-туристического комплекса в Ломовском природном ландшафтном парке. Напомним, объект планируют возвести в Воробьевском районе. Информация об очередном аукционе появилась на сайте госзакупки.

Начальная цена после последнего повышения осталась неизменной – 20,7 млн рублей. Напомним, итоги первых пяти аукционов не увенчались успехом. Потенциальные подрядчики на аукцион не подали ни одной заявки. В этот раз заявки на участие в тендере принимаются до 18 февраля, итоги подведут 22 февраля.

Напомним, победитель должен будет построить информационно-туристический комплекс. Объект с фасадным освещением и витражным остеклением должны были оснастить инженерной инфраструктурой, а территорию вокруг инфоцентра облагородить. Подрядчик должен будет выполнить работы до 7 ноября 2022 года.