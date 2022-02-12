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Происшествия12 февраля 2022 8:08

При столкновении двух грузовиков в Воронежской области погиб водитель

Он умер до приезда скорой помощи
Евгения ФРОЛОВА
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Фото регионального главка

Фото регионального главка

Водитель КамАЗа погиб в ДТП на трассе в Аннинском районе Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД пр региону 12 февраля.

Авария произошла днем ранее около 8:30 на первом километре автодороги «Курск – Борисоглебск – Садовое – Щучинские Пески». По предварительным данным, 53-летний житель Рамонского района на грузовике «Вольво» выехал на «встречку» и столкнулся с КамАЗом, которым управлял 55-летний житель Эртильского района.

В результате ДТП водитель КамАЗа скончался до приезда медиков. Полиция инициировала проверку.