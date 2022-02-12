В Воронеже в пандемийном 2020-м году вступили в брак 66 несовершеннолетних невест

В 2020 году в Воронеже, в разгар пандемии, было зарегистрировано 66 браков, в которых невесте еще не исполнилось 18 лет, и шесть — с несовершеннолетними женихами. Статистикой поделился Воронежстат 11 февраля.

Всего в тот период в регионе состоялось более 11901 регистраций (в 2021-м - 14849 пар). Среди вступивших в брак впервые связали себя узами брака 66,7% мужчин и 63,2% женщин. Причем 34 представителя сильного пола были в возрасте старше 60 лет. Среди женщин-пенсионеров семейное счастье наладить захотели 17.

Кстати, жениться чаще всего желали городские жители – 75,5 % от всех зарегистрированных браков.

А вот «коэффициент брачности» на тысячу населения был выше всего во всех городских округах и в трех муниципальных районах – Богучарском, Лискинским и Верхнехавском. Он составил 5,1 промилле (в 2019 году – 6.9). Лидером по числу регистраций стал Воронеж – 5,9 промилле в расчете на 1000 жителей. Меньше всего соединять себя узами брака хотели в Каменском районе – 3,1 промилле.