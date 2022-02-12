Установлена личность пешехода, сбитого «ГАЗелью» в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Сбитым пешеходом у дома № 126 по улице Новгородской оказался 34-летний воронежец. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. ДТП произошло 11 февраля в примерно в 13.50 в Коминтерновском районе.

Согласно предварительным данным, 59-летний местный житель на ГАЗ-А64R42, двигаясь по улице Новгородская со стороны улицы Беговая в направлении улицы Хользунова, наехал на пешехода. Как пояснили в полиции, мужчина переходил проезжую часть не по «зебре» справа налево по ходу движения транспортного средства. Но был в зоне видимости водителя. видимости.

В результате пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полиция проводит проверку.