Воронежский маслозавод оштрафовали на 372 тысячи рублей за эконарушения

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ

Предприятие «Аквилон», что находится в селе Верхняя Хава Воронежской области, попался на крупных экологических нарушениях. Завод оштрафовали на 372 тысячи рублей за несоблюдение природоохранных требований. Об этом рассказали в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора 11 февраля.

Как известно завод специализируется на производстве растительных жиров и подсолнечного масла. Эксперты также выявили, что работники нарушили правила водопользования при сбросе сточных вод и неправильно эксплуатировали оборудование для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ.

Всего в ходе плановой проверки, по данным инспекторов надзорного ведомства, было выявлено 28 нарушений. Предприятие также не соблюдало требования при строительстве и эксплуатации сооружений и предоставляло некорректную информацию об экологических показателях. А некоторые объекты и вовсе не стояли на государственном учете.

«Аквилон» привлекли к ответственности по шести статьям КоАП РФ и обязали устранить все выявленные нарушения. Росприроднадзор проведет внеплановую проверку для оценки исполнения предписаний.

Ранее бывший директор этого предприятия попался с крупной суммой денег. Силовики заподозрили мужчину в получении коммерческого подкупа в 635 тысяч рублей.