Воронежский «Буран» проиграл «Торосу» из Нефтекамска

Матч с находящимся в первом десятке нефтекамским «Торосом» хоккеисты воронежского «Бурана» начали хорошо. Уже на пятой минуте Данил Макаров реализовал большинство – 1:0. Потом «ураганным» долго удавалось сдерживать натиск гостей. Пока на 35 минуте Кирилл Цулыгин все же не сравнял счет.

В третьем периоде «Торос» еще усилил натиск. И «Буран» не сдюжил. «Ураганные» не дотерпели до овертайма всего две минуты – на 58-й Александр Пашин сделал счет 1:2. В самом конце периода «Буран» получил возможность реализовать большинство. Но сделать это «ураганным» не удалось. Да и времени на это оставалось мало – всего 25 секунд.

У «Бурана» осталось 35 очков, «ураганные» по-прежнему занимают 23 место. Впереди у воронежской команды еще один домашний матч. 13 февраля они померяются силами с пермским «Молотом», занимающим восьмое место с 68 очками. Игра начнется в 17.00.