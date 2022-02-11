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Происшествия11 февраля 2022 17:33

В Воронеже мужчина не устоял перед соблазном угнать открытую «шестерку»

За это он может сесть на пять лет
Юрий КОЗЛОВ
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Угонщика задержали, но после того, как он признал свою вину, отпустили под подписку о невыезде.

Угонщика задержали, но после того, как он признал свою вину, отпустили под подписку о невыезде.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники отдела уголовного розыска отдела полици №8 задержали 37-летнего воронежца по подозрению в угоне «шестерки».

Полицейские выяснили, что в ночь на 10 февраля пьяный мужчина проходил по улице 20 лет Октября областного центра. У одной из многоэтажек его внимание привлекла припаркованная «шестерка». Он подошел к «Жигулям», дернул за дверь, и она к его удивлению открылась. Дело в том, что замок был неисправен. Мужчина разобрал обшивку авто, соединил провода и запустил двигатель. А потом отправился кататься по улицам города. Вскоре у него закончился бензин, он бросил «шестерку» на одной из улиц Ленинского района и пошел домой на своих двоих.

На следующее утро хозяин «Жигулей» обнаружил пропажу и обратился с заявлением в полицию. Угонщика вскоре вычислили. При беседе со стражами порядка он признал свою вину. Полицейские вернули «шестерку» ее владельцу.

- В отношении 37-летнего угонщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (до пяти лет лишения свободы). До суда он будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.