Под Воронежем женщина сыграла на бирже с мошенниками и потеряла 711 тысяч рублей

Нужно осторожнее относиться к заработкам в интернете. Можно не только не увеличить свой доход, но и свои деньги потерять. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отдел полиции Рамонского района обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в середине декабря 2021 года она нашла в интернете сайт для торговли на бирже валютой. Она решила пройти платную регистрацию и перевела на указанные ей реквизиты 15 тысяч рублей.

Затем на телефон «новому биржевому игроку» позвонил незнакомец, представившийся менеджером биржевой платформы. Он пообещал регулярный высокий доход. Потом позвонил другой мужчина и представился ее личным брокером. Он убедил женщину, что для получения серьезного дохода на бирже нужно внести на счет приличную сумму денег. Жертва аферистов оформила на свое имя кредиты на сумму 700 тысяч рублей. Эти деньги она внесла на свой счет.

В течение последующего месяца женщина продолжала общение с «брокером» через мессенджер, он давал ей советы по сделкам. В феврале она решила вывести деньги с биржи. Самостоятельно сделать это не получилось. Когда женщина обратилась за помощью к «брокеру», тот резко оборвал разговор. А его клиентка пошла в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере» (до шести лет лишения свободы). Аферистов ищут Полицейские настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых операций через интернет. В частности, быть осторожными при общении с незнакомцами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денег либо оказании каких-либо услуг. Нужно тщательно перепроверять всю информацию, - посоветовали в региональном ГУ МВД.