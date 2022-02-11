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Общество11 февраля 2022 17:11

В Воронеже могут поменять маршрут автобусов № 37

«ГАЗели» могут пустить и по улице 45 Стрелковой Дивизии
Юрий КОЗЛОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Предлагаемая новая схема маршрута № 37. Фото Marshrutka Online | Маршрутки Воронежа, ВКонтакте.

Предлагаемая новая схема маршрута № 37. Фото Marshrutka Online | Маршрутки Воронежа, ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Один из самых загруженных маршрутов № 37, который обслуживают «ГАЗели», могут изменить. Опрос на эту тему запустили в группе перевозчика ООО «АТП-1» ВКонтакте. https://vk.com/marshrutkavrn?w=wall-193171096_2000

В транспортной организации прислушались к жалобам жителей улицы 45 Стрелковой Дивизии. Люди жалуются, что к ним практически не ходит общественный транспорт. Тем, у кого нет машин, приходится идти пешком до остановок «Гормолзавод и «Геологоразведка», а они располагаются далеко. Или вызывать такси.

В «АТП-1» уверены, что машин в случае продления маршрута для его эффективного обслуживания у них хватит. «ГАЗели» № 37 предлагают пустить от Перхоровича до Лизюкова, а потом до улицы 45 Стрелковой Дивизии через Владимира Невского, Новгородскую, 45 Стрелковой Дивизии, Беговую и вновь Новгородскую. А затем в обратном направлении.

Большинство участников опроса инициативу поддерживают. Немногочисленных скептиков смущает только то, что маленькие автобусы не справятся с резко увеличивающимся в этом случае числом пассажиров.