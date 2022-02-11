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Общество11 февраля 2022 16:54

В Воронеже нашли вакансию, где обещают зарплату до 700 тысяч рублей

Столько может получать руководитель строительной компании
Юрий КОЗЛОВ
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На некоторых должностях теоретически можно заработать кучу денег.

На некоторых должностях теоретически можно заработать кучу денег.

Фото: из архива «КП»

Аналитики HeadHunter опубликовали очередное исследование, где определили самый высокооплачиваемые вакансии начала февраля.

Первое место в рейтинге заняла должность руководителя строительной компании «Европоселок Маленькая страна».

- На этой работе можно будет получать зарплату в размере от 150 до 700 тысяч рулей. на руки. Руководитель должен обладать управленческим опытом, знать в совершенстве строительные технологии, - рассказала Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

В топ вакансий также вошли менеджер в строительную компанию (без поиска клиентов) – от 50 до 364 тысяч рублей на руки в СРК «Престиж». Дальше снова идут руководящие должности. Директор регионального отделения ЮФО сможет рассчитывать на зарплату от 80 до 300 тысяч рублей. Человеку, которого просят совмещать в автоклубе должности директора по продажам и страхованию, руководителя кредитного отдела и куратора банка, предлагают от 100 до 250 тысяч рублей до вычета налогов.

Вакансии компьютерщиков, как всегда, в цене. На должности Frontend Developer обещают от 150 до 230 тысяч рублей. Вакансия Team lead предусматривает зарплату от 200 тысяч. Оба специалиста нужны ООО «Фрегат».

Директору по маркетингу и развитию в «Старт Маркетинге» предлагают от 70 до 170 тысяч рублей. Упаковщику / комплектовщику в «Ozon Community» обещают от 84 до 168 тысяч.

Замыкают десятку лучших вакансии главного инженера проекта «Роботизированные комплексы» и инженера-геодезиста. Первый требуется ООО «Центр Роботизации Промышленности Метра-Роботикс» (зарплата от 150 тысяч на руки). Геодезисту в ЗАО «ТРЕСТ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» предлагают чуть меньше – от 140 тысяч. Тоже на руки.

- На сегодняшний день в Воронежской области открыто более 1900 вакансий с заработной платой от 75 000 руб. Чаще всего это предложения от компаний из отраслей «Продажи», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Рабочий персонал», «Информационные технологии, интернет, телеком», - резюмировали аналитики HeadHunter.