В Воронеже женщина набрала кредитов на 1,47 миллионов рублей и раздала их мошенникам

Сотрудники отдела полиции Центрального района ищут мошенников, отобравших у женщины 1,47 миллиона рублей. Фото: Юрий КОЗЛОВ

За помощью к полицейским Центрального района обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил незнакомец. Он представился полицейским. И заявил, что на карту женщины покушаются преступники, которые якобы хотят оформить на нее кредит и забрать деньги себе. Потом позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он подтвердил слова «полицейского».

Мнимый сотрудник банка потребовал от женщины оформить в банках заявки-дубликаты на получение кредитов, якобы такие же, как у мошенников. А при получении кредита наличными нужно досрочно погасить кредит переводом на другую карту, реквизиты которой ей представят позднее.

Женщина поверила преступникам, взяла кредиты в банке на общую сумму около 1,47 миллиона рублей. А потом перевела их по указанным ей реквизитам. Затем увидела, что кредиты так и остались не погашенными, поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

- Всего в Воронежской области 10 февраля зарегистрировали девять мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Семь из них совершены под предлогом несанкционированного доступа к карте, другие под маской продажи услуг, а также заработка на бирже. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более четырех миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям УК, карающим за кражу и мошенничество, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские еще раз просят не доверять звонкам незнакомцев, предлагающих вам куда-либо отправить ваши деньги.