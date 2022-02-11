Одного воронежца задержали, а другого разыскивают за изнасилование и убийство женщины из Красноярска

Следователи работают на месте преступления. Фото с сайта СУ СК России по Красноярскому краю. Фото: другой источник.

Двое воронежцев оказались замешаны в жутком преступлении. О нем рассказали в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.

23 июля 2021 года 41-летняя жительница Красноярска зашла в гости к подруге. От нее она уехала продолжить вечер в кафе. Там познакомилась с тремя мужчинами. Они посадили ее в машину и отвезли в лес в Березовском районе Красноярского края. Там женщину изнасиловали и убили, а потом закопали. Родственники искали ее больше недели. 1 августа тело женщины обнаружили.

Одного из трех преступников, 29-летнего жителя Красноярска, задержали сразу после того, как нашли убитую. Еще одного, 20-летнего воронежца, поймали в столице Черноземья в декабре 2021 года. Обоих арестовали. Третьего насильника и убийцу, 34-летнего жителя Воронежа, объявили в федеральный розыск. Пока его не нашли. Всем троим грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Причем велик шанс получить по максимуму, учитывая, что женщина перед убийством была изнасилована.