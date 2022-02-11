В Воронеже «ГАЗель» сбила пешехода

Сбитый мужчина получил травмы, его отвезли в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 11 февраля, около двух часов дня на улице Новгородской у дома № 126, недалеко от супермаркета «Европа» случилось ДТП. Очевидцы сообщают, что «ГАЗель», похожая на маршрутную, сбила пешехода. Он шел не по «зебре».

Очевидцы вызвали скорую, пешехода отвезли в больницу, сразу после аварии он был жив. Тем не менее личность его пока не установили. В полиции сообщили, что водителю 59 лет, он воронежец. Была ли «ГАЗель» маршруткой или ее использовали по другому назначению, пока неясно. Обстоятельства аварии неоднозначны. Еще предстоит разобраться, кто в ней прав, а кто виноват.