В Воронеже за гибель одного рабочего и тяжелые травмы другого строительная фирма заплатит 270 тысяч рублей

Рухнувшая металлоконструкция убила одного каменщика и покалечила другого. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Завершилось расследование инспекции труда обстоятельств трагедии на стройке онкодиспансера на улице Достоевского в Центральном районе Воронежа. Напомним, ЧП случилось 2 августа 2021 года. Около девяти часов утра рухнула металлическая конструкция с высоты 20 метров. Находившийся под ней 57-летний каменщик погиб, а его 48-летний коллега получил тяжелые травмы.

Трудовые инспекторы выяснили, что причинами несчастного случая стало плохое обеспечение безопасности на территории стройки, которой занималось ООО «СМУ-36». А также нарушение работниками инструкций при работе на выносных площадках. Да система охраны труда в фирме, мягко говоря, оставляла желать лучшего.

В итоге ООО «СМУ-36» выписали три штрафа на общую сумму 270 тысяч рублей. Однако это еще не все. Сотрудники Следственного комитета продолжают разбираться в обстоятельствах этой трагедии под контролем прокуратуры. Не исключено, что кто-то из должностных лиц может и реальный срок за колючей проволокой получить.