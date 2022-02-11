В Воронежской области 16-летний наркоторговец может сесть на 20 лет

с сайта СУ СК России по Воронежской области. Фото: другой источник.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 16-летнего жителя Борисоглебского района. Подростка обвиняют в продаже крупной партии наркотиков.

В ноябре 2021 года юноша по интернету cписался с преступником, которого пока не нашли (он проходит по другому уголовному делу). С ним подросток договорился о совместной продаже наркотиков.

22 ноября 2021 года 16-летний житель Борисоглебского района поместил крупную партию наркотика в несколько тайников в Борисоглебске. А вскоре попался. Его поймали при устройстве очередного тайника оперативники регионального ГУ МВД.

- На предварительном следствии подросток признал свою вину. Ее также подтверждают показания свидетелей, результаты проведенных экспертиз, оперативные материалы, протоколы осмотров и выемок, - рассказал и.о. руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов.

Подростку грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.