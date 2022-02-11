Воронежские спортсмены собрали почти все золото крупного турнира по настольному теннису

В настольном теннисе земля воронежская талантами не обделена. Фото: cspsk-vrn.ru

Спортсмены из Воронежской области стали победителями турнира «Надежды России» — зима 2022». Соревнования проходили в Липецке среди спортсменов до 13 и до 16 лет. В них участвовали 95 теннисистов из Москвы, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Курской, Белгородской, Тульской и Московской областей.

По итогам соревнований, три золотых награды завоевали воронежцы и лишь одна медаль высшей пробы уехала в Москву, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Причем, у мальчиков до 13 лет весь пьедестал заняли наши спортсмены. Первым стал Кирилл Ратников, второе место у Даниила Степанова, а третье у Михаила Евтехова. Кирилл вообще не проиграл на турнире ни одной встречи. Сначала он занял первое место в подгруппе, победив в пяти играх со счётом 3:0. Затем, с таким же счетом, он выиграл в семи полуфинальных встречах. В финале Ратников провел еще шесть игр. Пять из них он завершил также уверенно, как предыдущие, и только была борьба. У товарища по команде Кирилла Демченко Ратников выиграл - 3:2.

Также без единого поражения провела турнир Александра Лыкова, которая победила среди девушек до 16 лет. В подгруппе она заняла первое место, завершив все четыре встречи в свою пользу. В финальном этапе Лыкова без поражений провела 11 встреч. Четыре из них она завершила со счетом 3:1, а остальные выиграла 3:0.

Второе место в этой возрастной группе заняла воронежская спортсменка Олеся Усова. А у юношей серебряным призером стал Александр Клепов.

Ещё одним триумфатором турнира в Липецке стала Карина Каргина среди девочек не старше 13 лет. В подгруппе она с одним поражением заняла второе место, а затем в первом полуфинале стала третьей, уступив по ходу борьбы дважды. Однако, это не помешало ей выйти в финал, где Карина выиграла все поединки.

На третье место в этом возрасте поднялась еще одна наша спортсменка Юлия Козлова.

- Можно уверенно сказать, что Воронеж держит марку в настольном теннисе в Черноземье. Мы довольны выступлением спортсменов — они заняли 8 из 12 призовых мест. И это при том, что в соревнованиях участвовала сильная команда Московской области. Это выступление говорит о лидирующих позициях нашей области среди юных талантов, то есть у нас такая настольно-теннисная столица Черноземья получилась, — прокомментировал результаты спортсменов председатель федерации настольного тенниса Воронежской области Илья Жданов.