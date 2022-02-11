Житель Воронежской области, торговавший марихуаной килограммами, сядет на 12 лет

Житель Терновского района за участие в незаконном обороте наркотиков сядет в колонию надолго. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Аннинском районном суде вынесли приговор по уголовному делу 30-летнего жителя Терновского района. Его признали виновным в незаконной торговле наркотиками.

Сам являясь наркоманом, мужчина купил полкило высушенной марихуаны. В начале января 2020 года он продал «травку» знакомого. За это договорился с ним, чтобы тот перевез еще более крупную партию марихуаны для последующей продажи.

6 января 2020 года знакомый перевозил более пяти килограммов «травки». Его остановили сотрудниками ГИБДД при въезде в Аннинский район. Полицейские изъяли крупную партию наркотика. Курьер вывел их на продавца. К нему нагрянули с обыском. У мужчины во время него нашли 18 граммов гашиша и 15 граммов марихуаны в рюкзаке в салоне его «Нивы».

В итоге Аннинский районный суд приговорил мужчину за участие в незаконном обороте наркотиков к 12 годам колонии строгого режима. Его подельник получил срок еще раньше.