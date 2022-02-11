Полицейские задержали мошенника, который обманывал воронежских пенсионеров, сообщая о ДТП с участием их родных

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В январе 2022 года несколько воронежских пенсионеров обратились в полицию с заявлениями о совершенном в отношении них мошенничестве. Старикам на телефон звонил неизвестный мужчина, представлявшийся полицейским. Он сообщал потерпевшим, что их родственник стал виновником ДТП с пострадавшими. Чтобы «замять» дело, надо срочно передать пострадавшей стороне крупную сумму денег.

Напуганные пенсионеры отдавали мошенникам все свои сбережения. Таким образом потерпевшие лишились в общей сложности более 600 тысяч рублей.

По всем фактам следователи возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». А недавно по подозрению в совершении серии мошенничеств воронежские оперативники в рамках служебной командировки в Астраханскую область задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя. Он доставлен в город Воронеж для проведения необходимых следственных действий.

Сейчас фигурант подержится под стражей. Полицейские проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание его соучастников.