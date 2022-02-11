Под Воронежем перевозчик ответит за меньше 60 процентов рейсов автобусов за сутки

Работу автобуса Воронеж - Рыкань поставили на контроль в прокуратуре Новоусманского района. Фото: из архива «КП»

Сотрудники прокуратуры Новоусманского района проверили работу автобусного маршрута «Воронеж-Рыкань». По договору, перевозчик должен обеспечивать 49 рейсов ежедневно. Однако в декабре 2021 года он выполнил эти свои обязательства всего на 63,8 процента. А в январе 2022-го и вовсе регулярность движения автобусов составила менее 60 процентов от плановой.

Кроме того, на маршрут выезжали автобусы с неисправным оборудованием «ГЛОНАСС», водители часто нарушали расписание движения.

Прокуратура района внесла представление директору ООО «Новоусманский транспортный коллектив» об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности. Ход устранения всех эти безобразий взят на контроль.