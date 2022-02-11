В Воронежской области от ковида привили 725 детей

Вакцинация школьников идет быстро, скоро потребуется новая партия вакцины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронежской области от ковида сделали прививку препаратом «Спутник М» 725 детей. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. В наш регион пока поставили 1200 доз вакцин для подростков. Получается, что их осталось уже меньше половины. Напомним, в Воронежской области прививают от ковида детей и подростов от 12 до 17 лет с 31 января. В то же время на карантине из-за вспышки заболеваний не только COVID-19, но и ОРВИ, и гриппом, находятся 218 начальных классов (с 1-го по 4-й) в 75 школах. Ребята постарше находятся на «дистанте» до 16 февраля.

Всего прививки от COVID-19 получили уже 1 365 792 жителя нашей области. Из них 1 321 504 привились обоими дозами вакцины.

Кроме того, сообщили данные о ревакцинации. Ее прошли 264 494 воронежца.