Банк Уралсибповысил ставки по вкладам «Доход» и накопительным счетам

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Ставки по вкладам «Доход» в долларах в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада повышены на 0,15 – 1,15 процентных пункта.

Ставки по Накопительному счету, Накопительному счету «Зарплатный», Накопительному счету «PremiumLight», Накопительному счету «Premium», Накопительному счету «Прайвет», Накопительному счету «Первый» в рубляхна суммы от 1 млн рублей, в зависимости от вида счета, повышены на 0,25 – 0,75 процентных пункта.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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